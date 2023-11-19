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Оксана Самойлова похвасталась идеальной фигурой в бикини и разозлила подписчиков

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Джиган и Оксана Самойлова на пляже
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram видео в бикини, на котором показала безупречную фигуру. Но подписчиков пост разозлил, передает NUR.KZ.

35-летняя предпринимательница опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала безупречную фигуру - девушка предстала на видео в спортивной форме и черном бикини.

Как оказалось, пост - подводка к рекламе нового марафона Самойловой.

Однако подписчиков знаменитости ее идеальная фигура не впечатлила. Они заявили, что это вовсе не результат стараний в спортзале, а ювелирная работа пластических хирургов.

"Мне очень смешно с таких "мотивационных" роликов, когда тебя полностью переделали хирурги. Оксане сделали попу на операционном, а не благодаря тренировкам. Очень жаль, что вы это скрываете и продолжаете втюхивать марафоны", - написала одна из подписчиц.

"Господи, ну что за неуважение к своей аудитории! Почему людей считают тупым стадом? Оксана, Ваши ягодицы сделаны хирургическим путем; это очевидно даже самому незаангажированному зрителю", - говорится в другом комментарии под постом.

"Сначала пишет, что занимается спортом пару раз в год, а сейчас продает марафоны по похудению. Ну что за дичь?", "Опять??? Кто покупает эти марафоны?", "Она не знает, о чем говорит… Хорошо, хоть тренера профи есть. Вы же не занимаетесь спортом, все это медуслуги и косметология", - пишут подписчики Самойловой.

Несмотря на критику, ролик за сутки набрал больше 137 тыс. отметок "Нравится".

К слову, у Самойловой четверо детей от рэпера Джигана - дочери Ариела, Лея и Майя и сын Давид.

Отметим, в последнее время Самойлова и Джиган нередко становятся объектами критики в Сети. Так, в начале ноября пользователи Сети призвали пару "отстать от своих детей" из-за фотосессии на пляже, а несколько дней назад раскритиковали пару за слишком дорогой подарок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046190-oksana-samoylova-pohvastalas-idealnoy-figuroy-v-bikini-i-razozlila-podpischikov/

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