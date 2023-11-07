Кольцо с глазом, сумка с носом: образ Ксении Собчак с дня рождения раскритиковали в Сети

Ксения Собчак опубликовала фото с празднования своего дня рождения в Instagram. Однако в комментариях на телеведущую обрушилась масса критики из-за "безвкусного" образа, передает NUR.KZ

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 42 года. Телеведущая опубликовала несколько фотографий с празднования, поблагодарив всех "за тепло и поздравления". Собчак также акцентировала внимание на некоторых аксессуарах, которые выбрала для дополнения своего образа.

Центральной "фишкой" этих аксессуаров стали части человеческого тела - именинница выбрала кольцо с глазом и ожерелье с губами. Замок на сумочке телеведущей был в форме носа, а на позолоченных туфлях - пальцы ног со стразами.

Креативный образ 42-летней Ксении Собчак оценили далеко не все.

"А что, Хэллоуин нынче неделю празднуют?", "Безвкусица! Как можно так одеваться?", "Когда хочешь придумать что-то особенное, такая ерунда и получается", "Так все нелепо", - написали в комментариях подписчики звезды.

Ранее Собчак отвечала другой телеведущей Ксении Бородиной на критику ее стиля.