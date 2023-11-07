Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кольцо с глазом, сумка с носом: образ Ксении Собчак с дня рождения раскритиковали в Сети

Опубликовано:

Ксения Собчак на праздновании своего дня рождения
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак опубликовала фото с празднования своего дня рождения в Instagram. Однако в комментариях на телеведущую обрушилась масса критики из-за "безвкусного" образа, передает NUR.KZ

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 42 года. Телеведущая опубликовала несколько фотографий с празднования, поблагодарив всех "за тепло и поздравления". Собчак также акцентировала внимание на некоторых аксессуарах, которые выбрала для дополнения своего образа.

Центральной "фишкой" этих аксессуаров стали части человеческого тела - именинница выбрала кольцо с глазом и ожерелье с губами. Замок на сумочке телеведущей был в форме носа, а на позолоченных туфлях - пальцы ног со стразами.

Креативный образ 42-летней Ксении Собчак оценили далеко не все.

"А что, Хэллоуин нынче неделю празднуют?", "Безвкусица! Как можно так одеваться?", "Когда хочешь придумать что-то особенное, такая ерунда и получается", "Так все нелепо", - написали в комментариях подписчики звезды.

Ранее Собчак отвечала другой телеведущей Ксении Бородиной на критику ее стиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044545-koltso-s-glazom-sumka-s-nosom-obraz-ksenii-sobchak-s-dnya-rozhdeniya-raskritikovali-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.