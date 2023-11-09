Моргенштерн прокатил Ксению Собчак на Cadillac по Дубаю (видео)

Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с рэпером Алишером Валеевым, больше известным как Моргенштерн. Телеведущая и музыкант с ветерком прокатились по Дубаю, передает NUR.KZ.

На опубликованных в Instagram кадрах Моргенштерн катает Собчак по Дубаю под сопровождение песен на русском языке со времен "ее молодости". Алишер подпевал песням Михаила Круга и Андрея Губина. Ксении было не менее весело на пассажирском сиденье.

"Если у вас с сыном не такие отношения как у меня с Моргенштерном, даже не пишите мне", - подписала видео телеведущая. "Записали интервью , а потом пели песни моей молодости и чилили на Кадиллаке по Дубаю. ОБОЖАЮ!"

Пользователи Сети до сих пор активно обсуждают интервью, которое Моргенштерн дал Ксении Собчак. В нем рэпер, который сейчас проживает в Эмиратах, заявил, что "скучает по России".