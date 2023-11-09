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Моргенштерн прокатил Ксению Собчак на Cadillac по Дубаю (видео)

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Моргенштерн и Ксения Собчак
Моргенштерн и Ксения Собчак. Фото: youtube.com/@sobchak

Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с рэпером Алишером Валеевым, больше известным как Моргенштерн. Телеведущая и музыкант с ветерком прокатились по Дубаю, передает NUR.KZ.

На опубликованных в Instagram кадрах Моргенштерн катает Собчак по Дубаю под сопровождение песен на русском языке со времен "ее молодости". Алишер подпевал песням Михаила Круга и Андрея Губина. Ксении было не менее весело на пассажирском сиденье.

"Если у вас с сыном не такие отношения как у меня с Моргенштерном, даже не пишите мне", - подписала видео телеведущая. "Записали интервью , а потом пели песни моей молодости и чилили на Кадиллаке по Дубаю. ОБОЖАЮ!"

Пользователи Сети до сих пор активно обсуждают интервью, которое Моргенштерн дал Ксении Собчак. В нем рэпер, который сейчас проживает в Эмиратах, заявил, что "скучает по России".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044950-morgenshtern-prokatil-kseniyu-sobchak-na-cadillac-po-dubayu-video/

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