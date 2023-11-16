"Теперь все будет по-другому": Мадина Садвакасова сообщила новость фанатам
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Отечественная певица Мадина Садвакасова сообщила фанатам в Instagram радостную весть касательно ее карьеры. Она попросила пожелать ей успеха в новом начинании, передает NUR.KZ.
Певица представила кавер на свою песню "Сүйген жүрек". Под аккомпанемент гитары песня зазвучала по-новому и вызвала восторг фанатов.
"Ностальгия", "Песня моего детства", "Надо выпускать этот кавер", "Супер", - написали ей в комментариях подписчики.
Певица также рассказала о том, что будет радовать фолловеров с новой силой и воодушевлением.
"27 лет я занималась творчеством без продюсера. Теперь все будет по-другому. Теперь у меня есть продюсер. Его зовут Ильяс. Ему всего 25, но за его плечами уже множество проектов, он работал на музыкальном канале. Пожелайте нам удачи! Работа началась со студии", - рассказала Мадина.
Не так давно артистка ответила хейтерам, заявив, что за годы ничуть не изменилась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2046128-teper-vse-budet-po-drugomu-madina-sadvakasova-soobschila-novost-fanatam/