"Теперь все будет по-другому": Мадина Садвакасова сообщила новость фанатам

Отечественная певица Мадина Садвакасова сообщила фанатам в Instagram радостную весть касательно ее карьеры. Она попросила пожелать ей успеха в новом начинании, передает NUR.KZ.

Певица представила кавер на свою песню "Сүйген жүрек". Под аккомпанемент гитары песня зазвучала по-новому и вызвала восторг фанатов.

"Ностальгия", "Песня моего детства", "Надо выпускать этот кавер", "Супер", - написали ей в комментариях подписчики.

Певица также рассказала о том, что будет радовать фолловеров с новой силой и воодушевлением.

"27 лет я занималась творчеством без продюсера. Теперь все будет по-другому. Теперь у меня есть продюсер. Его зовут Ильяс. Ему всего 25, но за его плечами уже множество проектов, он работал на музыкальном канале. Пожелайте нам удачи! Работа началась со студии", - рассказала Мадина.

Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Не так давно артистка ответила хейтерам, заявив, что за годы ничуть не изменилась.