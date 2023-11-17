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"Нужно полгода": Виктория Боня ответила на критику по поводу своего "нового" лица

Опубликовано:

Виктория Боня
Виктория Боня: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня прокомментировала заявления пользователей Сети о том, что пластическая хирургия превратила ее в другого человека. Телеведущая заявила, что это "первичный" результат, передает NUR.KZ.

Недавно Боня сделала "лисьи глазки" у звездного хирурга, который работал над преображением Беллы Хадид и других знаменитостей. Операция прошла в США, результатом теледива осталась довольна. Однако, не все подписчики Виктории разделяют это мнение.

"Были такие красивые, большие глаза, а сейчас совсем другой человек. На себя не похожа", - гласит один из комментариев в Instagram звезды.

Боня решила не оставлять это мнение без внимания. "Глаза будут казаться маленькими, пока отек с головы не пройдет. На это нужно полгода. Это пока первичный результат. Так что ждем", - ответила Боня.

Подписчиков, однако, волнуют не только глаза Виктории. Под последними фотографиями комментаторы отметили, что и нос теледивы претерпел значительные изменения.

"С носом что-то", "Нос уже никогда не опустится?", "Вика, надо искать, чтоб кто-то переделал эту работу", "Стала похожа на казашку", "До было лучше однозначно", - пишут подписчики.

Недавно телеведущая показала подписчикам детское фото, сравнив его с нынешним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046200-nuzhno-polgoda-viktoriya-bonya-otvetila-na-kritiku-po-povodu-svoego-novogo-litsa/

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