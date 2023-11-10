"Красивая была девочка": 43-летняя Боня, перенесшая пластику, показала детское фото

Российская телеведущая Виктория Боня, которая недавно прибегла к помощи звездного хирурга, показала детское фото в соцсети. Некоторые посетовали, что теледива, по их мнению, кардинально изменилась, передает NUR.KZ.

Напомним, Виктория Боня показала лицо после пластики. На этот раз Боня опубликовала фото школьных лет. Теледива показала и то, как выглядит сейчас.

"35 лет назад. Было - стало", - написала она.

Многие отметили, что 43-летняя Боня отлично выглядит. Однако некоторые заявили, что якобы пластика изменила ее до неузнаваемости.

"Смешная, тетке за 40, а хвастается сделанной пластикой, это как лысому хвастаться париками", "Какая была красивая девочка, настоящая, чистая... А сейчас что осталось от нее, даже глаза уже другие. А могла бы нормально и в 43 выглядеть с такой-то природной красотой", "Видно же на детском фото, что губы не надутые, естественные, средние. А всю жизнь говорите, что не накачивали гелью", - отмечено в комментариях.