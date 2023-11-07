Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Забыла надеть юбку": показавшая лицо после пластики Боня предстала в дерзком аутфите

Опубликовано:

Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня, недавно сделавшая пластику век, продемонстрировала результат работы хирурга. Фанаты в Instagram были ошеломлены не только ее пребражением, но и дерзким аутфитом, передает NUR.KZ.

Теледива сделала "лисьи глазки" у звездного хирурга, который работал над преображением Беллы Хадид и других знаменитостей. Для этого она отравилась в США.

Виктория отметила, что результат ее радует. Но из-за отеков теледива решила пока показывать только одну сторону лица.

Виктория опубликовала новое видео в своем блоге, на кадрах она появилась в черной кожаной куртке, розовом топе и капроновых колготках.

"Это же мой сон, я иду в школу, и по дороге понимаю, что забыла надеть юбку", "Кризис среднего возраста", "А я голову ломаю, в чем идти на корпоратив", "Красивая женщина, цветет и пахнет. Проживает свою лучшую жизнь, куча эмоций, прекрасных событий, радости и внимания", - гласят комментарии под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044486-zabyla-nadet-yubku-pokazavshaya-litso-posle-plastiki-bonya-predstala-v-derzkom-autfite/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.