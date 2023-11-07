"Забыла надеть юбку": показавшая лицо после пластики Боня предстала в дерзком аутфите
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Телеведущая Виктория Боня, недавно сделавшая пластику век, продемонстрировала результат работы хирурга. Фанаты в Instagram были ошеломлены не только ее пребражением, но и дерзким аутфитом, передает NUR.KZ.
Теледива сделала "лисьи глазки" у звездного хирурга, который работал над преображением Беллы Хадид и других знаменитостей. Для этого она отравилась в США.
Виктория отметила, что результат ее радует. Но из-за отеков теледива решила пока показывать только одну сторону лица.
Виктория опубликовала новое видео в своем блоге, на кадрах она появилась в черной кожаной куртке, розовом топе и капроновых колготках.
"Это же мой сон, я иду в школу, и по дороге понимаю, что забыла надеть юбку", "Кризис среднего возраста", "А я голову ломаю, в чем идти на корпоратив", "Красивая женщина, цветет и пахнет. Проживает свою лучшую жизнь, куча эмоций, прекрасных событий, радости и внимания", - гласят комментарии под видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044486-zabyla-nadet-yubku-pokazavshaya-litso-posle-plastiki-bonya-predstala-v-derzkom-autfite/