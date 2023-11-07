"Забыла надеть юбку": показавшая лицо после пластики Боня предстала в дерзком аутфите

Телеведущая Виктория Боня, недавно сделавшая пластику век, продемонстрировала результат работы хирурга. Фанаты в Instagram были ошеломлены не только ее пребражением, но и дерзким аутфитом, передает NUR.KZ.

Теледива сделала "лисьи глазки" у звездного хирурга, который работал над преображением Беллы Хадид и других знаменитостей. Для этого она отравилась в США.

Виктория отметила, что результат ее радует. Но из-за отеков теледива решила пока показывать только одну сторону лица.

Виктория опубликовала новое видео в своем блоге, на кадрах она появилась в черной кожаной куртке, розовом топе и капроновых колготках.

"Это же мой сон, я иду в школу, и по дороге понимаю, что забыла надеть юбку", "Кризис среднего возраста", "А я голову ломаю, в чем идти на корпоратив", "Красивая женщина, цветет и пахнет. Проживает свою лучшую жизнь, куча эмоций, прекрасных событий, радости и внимания", - гласят комментарии под видео.