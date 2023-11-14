Жена "султана Сулеймана" в элегантном платье вызвала восторг фанатов в Сети

41-летняя турецкая актриса Бергюзар Корель, супруга актера Халита Эргенча, показала новые образы. Фанаты в Instagram не остались равнодушными к белокурой красавице, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре 2021 года Бергюзар Корель и звезда "Великолепного века" Халит Эргенч стали родителями в третий раз. А сегодня мама троих детей восхищает фанатов безупречной фигурой и превосходным вкусом.

На одном из последних фото 41-летняя актриса запечатлелась в белом дизайнерском платье с открытыми плечами. В качестве украшения Бергюзар выбрала золотую цепочку на шею. Кареглазая блондинка искупалась в комплиментах.

"Чудесное фото, понравился аутфит и ваш стиль", "Моя любовь", "Красота", "Великолепная", - написали ей фолловеры.

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