Жена "султана Сулеймана" в элегантном платье вызвала восторг фанатов в Сети
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41-летняя турецкая актриса Бергюзар Корель, супруга актера Халита Эргенча, показала новые образы. Фанаты в Instagram не остались равнодушными к белокурой красавице, передает NUR.KZ.
Напомним, в ноябре 2021 года Бергюзар Корель и звезда "Великолепного века" Халит Эргенч стали родителями в третий раз. А сегодня мама троих детей восхищает фанатов безупречной фигурой и превосходным вкусом.
На одном из последних фото 41-летняя актриса запечатлелась в белом дизайнерском платье с открытыми плечами. В качестве украшения Бергюзар выбрала золотую цепочку на шею. Кареглазая блондинка искупалась в комплиментах.
"Чудесное фото, понравился аутфит и ваш стиль", "Моя любовь", "Красота", "Великолепная", - написали ей фолловеры.
Мы писали ранее, что ставшая блондинкой жена "султана Сулеймана" удивила фанатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045698-zhena-sultana-suleymana-v-elegantnom-plate-vyzvala-vostorg-fanatov-v-seti/