"Такой глубокий взгляд": блогер Дамеля Sweet впечатлила фото, снятыми у моря и скал

Казахстанский блогер и актриса Дамеля Sweet, снявшаяся в комедии "Джохан 2", показала новую фотосессию и вызвала восторг читательской аудитории в Instagram, передает NUR.KZ.

"Там, где играется солнце ясное", - подписала Дамели фото, снятые у моря и скал.

Фанаты тут же оценили фото, оставив свои комментарии.

"Очень красиво", "Там, где закаты ночей прекрасней", "Ты пахнешь, как любовь", "Как всегда, великолепная, сногсшибательная", "Мы любим тебя, Дами", "Дамеля, которая не устает нас удивлять", "Икона красоты", "Сногсшибательная", "Вашу красоту словами нельзя описать", "Такой глубокий взгляд", - написали пользователи соцсети.

Ранее Дамеля Sweet рассказала о причинах расставания с парнем. Позже она снова высказалась об отношениях, отметив, что "все пытаются ее присмирить".