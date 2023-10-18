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Решетова и Тимати вместе отметили день рождения сына

Опубликовано:

Анастасия Решетова и Тимати с сыном
Анастасия Решетова и Тимати с сыном. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати, которые расстались 3 года назад, вместе отметили день рождения сына Ратмира. Анастасия поделилась в соцсети фото с праздника, передает NUR.KZ.

"Тихо и спокойно, в узком кругу отметили день рождения босса всех боссов! Сколько же радости ты нам всем приносишь, любимка! Каждый день с тобой - это уже праздник", - написала Решетова в своем Instagram.

Именинник, которому исполнилось 4 года, и его родители весело провели время на картинге. Фанаты отметили, что Анастасия и Тимати были отличной парой.

А некоторые начали сравнивать ее с новой возлюбленной 40-летнего рэпера - 20-летней моделью Валентиной Ивановой. Недавно Тимати подарил Валентине авто ее мечты.

"Не, ну Решетову не сравнить с новой пассией, Анастасия однозначно выигрывает, еще и сына родила", "Как Тимати мог бросить такую красотку", "Как хорошо, когда цивилизованные отношения у расставшихся родителей", "Гармоничная пара была", "А глаза у Тимура счастливые, это любовь", - написали фанаты.

Отметим, что Решетова и Тимати были в отношениях почти 6 лет, в 2019 году у них родился сын Ратмир, а осенью 2020 года они расстались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041496-reshetova-i-timati-vmeste-otmetili-den-rozhdeniya-syna/

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