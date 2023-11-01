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Айым Сейтметова рассмешила поклонников пародией на чету Биберов

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Айым Сейтметова
Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

В своем Instagram блогер предстала в образе Хэйли Бибер, а ее SMM-специалист перевоплотилась в Джастина Бибера. Так девушки решили повторить контрастирующий образ знаменитой пары, который стал мемом в интернете, передает NUR.KZ.

Читателей пост изрядно позабавил - на видео из внедорожника сначала вышла мобилограф в сером спортивном костюме из шорт и толстовки, розовой кепке и желтых кроксах поверх белых носков. Словно забыв, что в машине спутница, косплеер Джастина Бибера закрывает дверь авто. После в кадре появляется гламурная Айым - в красном платье и подобранными в тон сумкой и босоножками. Завершили образ стильные черные очки.

"Biebers family", - подписала видео Айым.

Идею для поста девушки почерпнули из нашумевших образов Джастина и Хэйли Бибер, которые явно не договаривались, в чем выйдут в люди.

Хейли и Джастин Бибер
Хейли и Джастин Бибер. Фото: Gotham/GC Images/Getty Images

Хейли Бибер - американская модель и бизнесвумен, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Вот уже пять лет замужем за Джастином Бибером, известным канадским поп-исполнителем, автором песен, актером.

Недавно Хейли Бибер в красном эффектном платье устроила фотосессию в ванной.

Айым Сейтметова ранее комментировала слухи о романе с участником Yuframe Артуром Аскарулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043554-ayym-seytmetova-rassmeshila-poklonnikov-parodiey-na-chetu-biberov/

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