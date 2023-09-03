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Хейли Бибер в красном эффектном платье устроила фотосессию в ванной

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Хейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

26-летняя Хейли Бибер посетила мероприятия в честь выпуска средства для губ собственной линейки косметики. На презентации она появилась в эффектном красном наряде.

26-летняя супруга певца Джастина Бибера Хейли посетила презентацию продукта собственного бренда, пишет People.

На мероприятии девушка появилась в очень эффектном коротком красном платье, с сережками в форме клубники и подвеской с инициалом своей фамилии "B".

Фотографии с презентации модель опубликовала в Instagram.

"День клубничной глазури. Чувствую себя сегодня просто великолепно! Спасибо, спасибо", – подписала она публикацию, которая собрала более уже 1,8 млн лайков.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.

С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034727-heyli-biber-v-krasnom-effektnom-plate-ustroila-fotosessiyu-v-vannoy/

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