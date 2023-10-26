"Не останавливайся!": разведенная Балжан Бидаш вновь преобразилась и восхитила фанатов
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Певица Балжан Бидаш очаровала фанатов загадочным образом. Экс-супруга шоумена, актера и продюсера Жахана Утаргалиева разместила новые фото в соцсети, передает NUR.KZ.
"Никто не знает, через что ты прошел. Никто не знает, через что ты сейчас проходишь. Большинство бы уже сдались. У тебя все получится, держи это в голове. Я верю в тебя", - сопроводила Балжан фото мотивационным постом.
Образ экс-солистки "КешYOU" понравился ее фанатам и коллегам.
"Талантливый человек талантлив во всем", "Балжан, ты личность с большой буквы", "Умница и красавица. Стиль огненный, как всегда", "Все будет хорошо, удачи тебе", "Стала похожа на гериню из индийского фильма "Жажда мести", "Вперед, Бидашка, не останавливайся!", "Супер", "Я в тебя верю!" - отреагировали пользователи Instagram.
Ранее Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем. Она поделилась откровениями с фанатами, рассказав о своих чувствах и переживаниях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042541-ne-ostanavlivaysya-razvedennaya-balzhan-bidash-vnov-preobrazilas-i-voshitila-fanatov/