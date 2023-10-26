"Не останавливайся!": разведенная Балжан Бидаш вновь преобразилась и восхитила фанатов

Певица Балжан Бидаш очаровала фанатов загадочным образом. Экс-супруга шоумена, актера и продюсера Жахана Утаргалиева разместила новые фото в соцсети, передает NUR.KZ.

"Никто не знает, через что ты прошел. Никто не знает, через что ты сейчас проходишь. Большинство бы уже сдались. У тебя все получится, держи это в голове. Я верю в тебя", - сопроводила Балжан фото мотивационным постом.

Образ экс-солистки "КешYOU" понравился ее фанатам и коллегам.

"Талантливый человек талантлив во всем", "Балжан, ты личность с большой буквы", "Умница и красавица. Стиль огненный, как всегда", "Все будет хорошо, удачи тебе", "Стала похожа на гериню из индийского фильма "Жажда мести", "Вперед, Бидашка, не останавливайся!", "Супер", "Я в тебя верю!" - отреагировали пользователи Instagram.

Ранее Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем. Она поделилась откровениями с фанатами, рассказав о своих чувствах и переживаниях.