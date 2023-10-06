"Аквамен": актер и боксер Еркебулан Токтар показал рельефные мышцы на новом фото
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Казахстанский актер Еркебулан Токтар, заявивший, что возьмет в жены только целомудренную девушку, разместил в Instagram фото, на которых показал свою фигуру, передает NUR.KZ.
Отметим, что Еркебулан профессионально занимается боксом. Он похвастался своими рельефными мышцами на новых фото, которые были сняты в Дубае.
"Вышел ловить Русалок", - подшутил он.
Фанаты оставили остроумные комментарии под фото.
"Смотри в воду не упади, когда Русалок будешь ловить", "Краш", "Тигр", "Ой, как бы Русалки за тебя не подрались", "Аквамен в поисках", "Смотри, чтобы акулы тебя не съели", - написали пользователи Казнета.
Напомним, что Еркебулан Токтар однажды заявил, что возьмет в жены только невинную девушку. После он этого актер заинтриговал фанатов свадебным фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039928-akvamen-akter-i-bokser-erkebulan-toktar-pokazal-relefnye-myshtsy-na-novom-foto/