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"Ах, этот взгляд!": российская модель с казахскими корнями появилась в соблазнительном наряде

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Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова очаровала своих фанатов в Instagram новыми фото, на которых попозировала в соблазнительном наряде, передает NUR.KZ.

"За пломбиром", - написала Диана, разместив ряд фото, на которых она запечатлелась в соблазнительном наряде. Атрибутом фотосессии стал велосипед.

Подписчики, а их у Дианы 1,4 млн в Instagram, оценили ее образ. Они назвали ее отличной моделью, для которой не жалко "лайков".

"Красотка!", "Хочется каждую фотку "лайкать" отдельно", "Великолепная модель, такая оригинальная", "Нереальная", "Какая же ты шикарная", "Ах, этот взгляд!", "Прекрасное зрелище", "Сияющая", "Мило", "Красивое платье", - отметили фанаты.

Ранее Диана Коркунова поразила фолловеров фото, снятыми у моря. Она также показала пляжные снимки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039817-ah-etot-vzglyad-rossiyskaya-model-s-kazahskimi-kornyami-poyavilas-v-soblaznitelnom-naryade/

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