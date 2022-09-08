"Нереальная": кареглазая модель Диана Коркунова покорила Сеть пляжными фото
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Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова взволновала Сеть серией пляжных фото. Девушка похвасталась точеной фигурой и вновь услышала в свой адрес море восторженных отзывов, передает NUR.KZ.
Модель отдыхает на острове Корсика. Она наслаждается ласковыми волнами Средиземного моря и жаркими солнечными лучами, а заодно позирует на камеру в ярких купальниках, демонстрируя отличную фигуру.
"Первый день в раю", - подписала она фото, которое опубликовала в Instagram. На нем девушка запечатлелась в зеленом бикини и приспущенном пляжном платье в тон.
"Какая ты!", "Ты очень красивая и привлекательная, и становишься еще красивее, когда улыбаешься", "Нереальная", "Обожаю", - отреагировали фолловеры.
Они не оставили без внимания и другие ее пляжные фотографии.
"Вот так выглядит настоящая Русалка", "Как можно быть такой красивой", - восхитились пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986733-nerealnaya-kareglazaya-model-diana-korkunova-pokorila-set-plyazhnymi-foto/