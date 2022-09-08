"Нереальная": кареглазая модель Диана Коркунова покорила Сеть пляжными фото

Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова взволновала Сеть серией пляжных фото. Девушка похвасталась точеной фигурой и вновь услышала в свой адрес море восторженных отзывов, передает NUR.KZ.

Модель отдыхает на острове Корсика. Она наслаждается ласковыми волнами Средиземного моря и жаркими солнечными лучами, а заодно позирует на камеру в ярких купальниках, демонстрируя отличную фигуру.

"Первый день в раю", - подписала она фото, которое опубликовала в Instagram. На нем девушка запечатлелась в зеленом бикини и приспущенном пляжном платье в тон.

"Какая ты!", "Ты очень красивая и привлекательная, и становишься еще красивее, когда улыбаешься", "Нереальная", "Обожаю", - отреагировали фолловеры.

Они не оставили без внимания и другие ее пляжные фотографии.

"Вот так выглядит настоящая Русалка", "Как можно быть такой красивой", - восхитились пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986733-nerealnaya-kareglazaya-model-diana-korkunova-pokorila-set-plyazhnymi-foto/