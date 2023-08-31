Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Водная нимфа": Диана Коркунова изумила фанатов фото, снятыми на берегу моря

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова поделилась в соцсети новыми фото. Диана запечатлелась в соблазнительном платье и очаровала своих поклонников, передает NUR.KZ.

"День голубой луны", - написала Диана.

На фото она запечатлелась в прозрачном приталенном платье на берегу моря. Завораживающий пейзаж и красивая модель на снимках вызвали восторг фолловеров. Они отметили грацию и обаяние девушки в комментариях и тут же сравнили ее со сказочным персонажем - Русалкой.

"Лапуля", "Волшебная", "Ты, словно, превратишься в Русалку в полнолуние", "Диана, какая ты красивая", "Водная нимфа", "Цветешь", "Идеальная", - гласят восторженные отзывы фанатов.

Ранее Диана, выложившая ряд пляжных фото и показавшая стройную фигуру, услышала в свой адрес массу комплиментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034668-vodnaya-nimfa-diana-korkunova-izumila-fanatov-foto-snyatymi-na-beregu-morya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.