"Водная нимфа": Диана Коркунова изумила фанатов фото, снятыми на берегу моря

Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова поделилась в соцсети новыми фото. Диана запечатлелась в соблазнительном платье и очаровала своих поклонников, передает NUR.KZ.

"День голубой луны", - написала Диана.

На фото она запечатлелась в прозрачном приталенном платье на берегу моря. Завораживающий пейзаж и красивая модель на снимках вызвали восторг фолловеров. Они отметили грацию и обаяние девушки в комментариях и тут же сравнили ее со сказочным персонажем - Русалкой.

"Лапуля", "Волшебная", "Ты, словно, превратишься в Русалку в полнолуние", "Диана, какая ты красивая", "Водная нимфа", "Цветешь", "Идеальная", - гласят восторженные отзывы фанатов.

Ранее Диана, выложившая ряд пляжных фото и показавшая стройную фигуру, услышала в свой адрес массу комплиментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034668-vodnaya-nimfa-diana-korkunova-izumila-fanatov-foto-snyatymi-na-beregu-morya/