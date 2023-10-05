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"Какой портрет, какой пейзаж": Куралай Анарбекова заворожила Казнет фото из Мангистау

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Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова показала в Instagram новые фотографии, которые были сняты в Мангистау, и впечатлила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Казахстан, ты не перестаешь меня удивлять", - прокомментировала она фото, снятые в урочище Бозжыра.

Невероятный пейзаж и нежный образ Куралай в алом летящем платье вызвали восхищение поклонников актрисы. Они оставили свои отзывы под фото.

"Ты тоже не перестаешь удивлять", "Какая Барби?! Вот она красота!", "Шедеврально", "Какая красота", "Какой портрет, какой пейзаж", "Добро пожаловать в Мангистау", "Прелесть", - отреагировали ее подписчики.

Ранее актриса Куралай Анарбекова показала новую фотосессию и рассказала о работе. Она также стала одной из ведущих шоу "Орел и решка. Казахи".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039758-kakoy-portret-kakoy-peyzazh-kuralay-anarbekova-zavorozhila-kaznet-foto-iz-mangistau/

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