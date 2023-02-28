"Сделала паузу": Куралай Анарбекова представила новую фотосессию и рассказала о работе

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала подписчикам в Instagram о том, что сейчас у нее напряженный график работы. Однако Куралай нашла время для новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Недавно Куралай Анарбекова представила на суд зрителей новый фильм "Вакцина от коррупции", который идет в прокате.

"Я думала, что сойду с ума, пока летала по городам с предпоказами, по ночам делала работу по универу, проводила зум-конференции с новой киногруппой и проверяла отчеты от дистрибьютеров. Сейчас я живу в режиме "сделать 100 дел одновременно". Это нелегко", - отметила продюсер.

Сторис Куралай Анарбековой. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Куралай сделала паузу и приняла участие в фотосессии.

"Между насыщенным промо-туром, первым кинотеатральным уик-эндом и моей учебой в NU, я сделала паузу и сделала фотосессию. Как вам фотография? Нравится?" - спросила Куралай своих фанатов.

"Супер", "Шикарно", "Беллуччи", "Очень нравится", "Люблю и ценю", "Мне бы очень хотелось сняться с вами в фильме", - отметили восхищеные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011188-sdelala-pauzu-kuralay-anarbekova-predstavila-novuyu-fotosessiyu-i-rasskazala-o-rabote/