"Будь моей девушкой": Айя Шалкар попозировала в платье с оригинальным дизайном

Модель и дизайнер Айя Шалкар примерила оригинальное вечернее платье и восхитила своих преданных поклонников в Instagram. Они оценили ее наряд и фигуру, передает NUR.KZ.

"Ночное видение", - подписала Айя новые фотографии. Платье подчеркнуло ее стройный стан, а серебристая сумочка и обувь дополнили вечерний образ зеленоглазой модели.

Волосы она собрала в тугой пучок. Айя запечатлелась на территории подземного паркинга, в лифте и салоне автомобиля.

"Красотка", "Великолепная", "Будь моей девушкой", "Невероятно красивая женщина", "Ты меня сразила", "Я был бы не против увидеть такого призрака", "Стильно", - напиали фанаты.

Мы писали ранее, что Айя Шалкар примерила сексуальный образ для премьеры "Морбиуса". Девушка также опубликовала фото без макияжа и очаровала фолловеров.