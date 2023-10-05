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"Будь моей девушкой": Айя Шалкар попозировала в платье с оригинальным дизайном

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Айя Шалкар
Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Модель и дизайнер Айя Шалкар примерила оригинальное вечернее платье и восхитила своих преданных поклонников в Instagram. Они оценили ее наряд и фигуру, передает NUR.KZ.

"Ночное видение", - подписала Айя новые фотографии. Платье подчеркнуло ее стройный стан, а серебристая сумочка и обувь дополнили вечерний образ зеленоглазой модели.

Волосы она собрала в тугой пучок. Айя запечатлелась на территории подземного паркинга, в лифте и салоне автомобиля.

"Красотка", "Великолепная", "Будь моей девушкой", "Невероятно красивая женщина", "Ты меня сразила", "Я был бы не против увидеть такого призрака", "Стильно", - напиали фанаты.

Мы писали ранее, что Айя Шалкар примерила сексуальный образ для премьеры "Морбиуса". Девушка также опубликовала фото без макияжа и очаровала фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039662-bud-moey-devushkoy-ayya-shalkar-popozirovala-v-plate-s-originalnym-dizaynom/

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