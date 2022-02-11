"Самая красивая казашка": Айя Шалкар очаровала фанатов, опубликовав фото без макияжа

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Дизайнер и модель Айя Шалкар опубликовала "честные" фотографии без макияжа. Фанаты восхитились естественной красотой девушки, передает NUR.KZ.

26-летняя Айя Шалкар поделилась новыми фотографиями на своей страничке в Instagram. Обладательница яркой и необычной внешности не побоялась позировать на камеру без макияжа. Поклонники высоко оценили снимки, заверив, что девушке очень идет естественность.

"Прекрасная", "Вы очень похожи на турецкую актрису Тубу Бюйюкюстюн. Очень красивая", "Ну что за глаза!", "Самая красивая казашка", "Молодец, естественная красотка", "Всгда самая лучшая для меня", "Неземная", "Чудесная", "И никого нам не надо", "Волшебная красота", - отметили восторженные пользователи Сети.

Модель рассказала, что ее пригласили на значимое модное мероприятие.

"Я сейчас в Нью-Йорке на своей первой неделе моды. Даже немного не верится. Неделя обещает быть очень насыщенной, меня пригласили на несколько значимых шоу, будут интересные встречи и съемки. С завтрашнего дня я буду вести Stories о своих приключениях на странице Elle Kazakhstan. Увидимся!" - написала она.

Ранее мы писали, что обнажившуюся топлес Айю Шалкар пристыдили моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955731-samaya-krasivaya-kazashka-ayya-shalkar-ocharovala-fanatov-opublikovav-foto-bez-makiyazha/