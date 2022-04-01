"Просто шик, малышка": Айя Шалкар примерила сексуальный образ для премьеры "Морбиуса"

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Модель и дизайнер Айя Шалкар появилась на премьере фильма с участием американского рок-музыканта и актера Джареда Лето. Для выхода в свет Айя выбрала сексуальное платье в сеточку, передает NUR.KZ.

Айя поблагодарила Джареда Лето за приглашение на премьеру фильма "Морбиус" в Лос-Анджелесе, опубликовав фото с ним в своем Instagram. В кинокартине режиссера Даниэля Эспиноса музыкант сыграл главную роль вампира Майкла Морбиуса.

Для вечера Айя выбрала оригинальное платье в сеточку, образ дополнили маленькая черная сумочка и элегантные босоножки на шнуровке. Модель завершила сексуальный образ аккуратной прической с романтичными прядками, вечерним макияжем и массивными серьгами. Платье выгодно подчеркнуло ее безупречную фигуру.

Подписчики не поскупились на лестные отзывы, щедро осыпав девушку комплиментами. Лишь некоторые отметили, что наряд, на их взгляд, слишком откровенен.

"Я так влюблен", "Джаред не стареет", "Как же я горжусь тобой", "Шикарно! Это же мечта", "Красавица, но наряд я не поняла", "Прическа и макияж решают все", "Ты красавица, спору нет, но наряд слишком для меня откровенный", "Шикарна", "О Боже, ты выглядишь невероятно!", "Лук просто шик, малышка", "Ты что делаешь, Айя?!", "Великолепная", - отметили комментаторы.

Айя Шалкар и Джаред Лето. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963097-prosto-shik-malyshka-ayya-shalkar-primerila-seksualnyy-obraz-dlya-premery-morbiusa/