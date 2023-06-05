"Все пытаются меня присмирить": блогер Дамеля Sweet высказалась об отношениях

Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанская блогерша Дамеля Sweet рассказала подписчикам в Instagram об изменах в отношениях и отметила, какой мужчина ей нужен, передает NUR.KZ.

Дамеля ответила на вопросы фолловеров и объяснила, почему на данный момент она не состоит в отношениях, и какого мужчину она видит рядом с собой.

"Хочу, чтобы меня не пытались погасить. Хочу, чтобы за меня топили. Хочу, чтобы ради меня старались. Я хочу быть приоритетом для своего мужчины, потому что он для меня будет приоритетом. Все пытаются меня присмирить, а я - девочка-пламя", - заявила инстадива.

Stories Дамели Sweet. Скриншот: instagram.com/damelya_sw_

Звезда соцсетей также высказалась об изменах и поведала, смогла бы она когда-нибудь простить неверность возлюбленного.

"Я ее прощала. Не физическую, а моральную. Было больно. Но сейчас я совсем другая. Более уверенная что ли. У меня нет страха, что мне изменят. Холодный разум включаю", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023414-vse-pytayutsya-menya-prismirit-bloger-damelya-sweet-vyskazalas-ob-otnosheniyah/