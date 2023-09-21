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"Глаза мамины": экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина показала фото с сыном

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Ольга Серябкина с сыном
Ольга Серябкина с сыном. Фото: instagram.com/seryabkina

Экс-солистка группы Serebro, певица Ольга Серябкина разместила новые фотографии в соцсети, на которых снялась вместе с сыном. Фанаты 38-летней артистки умилились снимкам, передает NUR.KZ.

В ноябре 2021 года Ольга Серябкина впервые стала мамой и только летом этого года показала лицо маленького сына. На этот раз певица устроила теплую фотосессию. На кадрах, размещенных в карусели, можно увидеть ее подросшего малыша.

"На маму похож", "Какой милый малыш", "Амбассадор материнства", "Сын - вылитый папа", "Сладкий мальчишка, так похож на маму, солнышко", "Милый мальчик", "Какие красивые", "Нежнятина", "Первая фотка, как тортик с кремом. Вкусная и сладкая", "Оля, это у тебя уже такой большой малыш?", "Глаза точно мамины", - гласят комментарии под снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037565-glaza-maminy-eks-solistka-gruppy-serebro-olga-seryabkina-pokazala-foto-s-synom/

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