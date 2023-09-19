"Восточная красотка": супруга певца Кентала очаровала Казнет новым образом

Супруга казахстанского певца Талгата Кенжебулатова, известного под псевдонимом Кентал, показала новое фото в соцсети. Подписчики оценили преображение Миланы, передает NUR.KZ.

"Пусть будет здесь. Без фильтров", - отметила Милана Кенжебулатова.

Пользователи соцсети тут же оценили новый образ супруги певца и актера. Одним их первых прокомментировал публикацию жены Кентал. Он оставил под фото смайлик в виде красного сердечка.

"Восточная красотка", "Крутая сестренка", "Очень идет", "Вам, кстати, безумно идет челка", "Совсем другая", - написали подписчики.

Напомним, этой весной Кентал и Милана стали родителями во второй раз. Теперь у пары подрастают два сына. Позже пара поделилась романтическими фото с отдыха на Мальдивах и восхитила пользователей Казнета.