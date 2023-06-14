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"Красивая пара": ставшие родителями во второй раз Кентал с женой поделились романтическими фото

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Кентал с женой Миланой
Кентал с женой Миланой. Фото: instagram.com/kenzhebulatova_m

Певец Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, отправился с женой на Мальдивы. Романтические фотографии супругов, снятые на пляже, оценили пользователи соцсети, передает NUR.KZ.

В конце апреля этого года Кентал и Милана стали родителями во второй раз. На свет появился их второй сын. Счастливые родители показали фото с отдыха на Мальдивах, куда улетели недавно.

"Любовь моя", - прокомментировала Милана романтические снимки, снятые на берегу Индийского океана.

Отметим, что автором фото является актриса Айжулдыз Адайбекова, которая тоже отдыхает на райских островах.

Пользователи соцсети пожелали супружеской паре счастья и прекрасного отдыха.

"Красота", "Шикарного отдыха", "Красивая пара, любви вам и счастья", "Сказка, красивые и счастливые", - отреагировали подписчики под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024683-krasivaya-para-stavshie-roditelyami-vo-vtoroy-raz-kental-s-zhenoy-podelilis-romanticheskimi-foto/

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