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"Юля не меняется": Михалкова в эффектном наряде вдохновила фанатов на комплименты

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Юля Михалкова
Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юля Михалкова показала свой соблазнительный наряд и получила в свой адрес массу комплиментов от подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса похвасталась стройной фигурой, примерив эффектный наряд с откровенным декольте. Поклонники попытались понять, в какой стране были сняты фотографии.

Некоторые предположили, что Юля Михалкова запечатлелась во время отдыха в Турции, другие же решили, что это Мальдивы.

"Как же ты прекрасна", "Только Юля не меняется - молодая, красивая, желанная", "Фигура офигенная", "Красотка", "Опять Мальдивы", "Анталья", "Как цветок в июле появилась, окружающим даря улыбки, свет", - отреагировали фолловеры на публикцию актрисы.

Ранее отдыхающей в Турции Юле Михалковой посоветовали набрать вес. Также актриса в полупрозрачном наряде взбудоражила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032741-yulya-ne-menyaetsya-mihalkova-v-effektnom-autfite-vdohnovila-fanatov-na-komplimenty/

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