"Худенькая слишком": отдыхающей в Турции Михалковой посоветовали набрать вес

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

40-летняя российская актриса и телеведущая Юля Михалкова показала в Instagram стройные ноги в легком мини-платье. Экс-участница "Уральских пельменей" отдыхает в Анталье, передает NUR.KZ.

Юля Михалкова добавила ярких красок в ленту своих подписчиков, запечатлевшись на фоне лазурного моря на отдыхе в Анталье.

Актриса надела легкое мини-платье с цветочным принтом и похвасталась длинными ногами. Фанаты тут же оценили фотографии экс-участницы шоу "Уральские пельмени".

"Вы очень красивая, очень элегантная. Счастья вам!", "Прекрасная женщина!", "Юля, так держать! Назло завистникам", "Такая красивая и одна, я не понимаю", "Юля прекрасна, как никогда", "В прекрасной форме", "Волшебная", "Совершенство", "Шикарная", - отреагировали фанаты.

Однако некоторые посчитали, что актриса слишком похудела.

"Тебе нужно есть", "Худенькая слишком", "А что с фигурой случилось?" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029212-hudenkaya-slishkom-otdyhayuschey-v-turtsii-mihalkovoy-posovetovali-nabrat-ves/