"Худенькая слишком": отдыхающей в Турции Михалковой посоветовали набрать вес
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40-летняя российская актриса и телеведущая Юля Михалкова показала в Instagram стройные ноги в легком мини-платье. Экс-участница "Уральских пельменей" отдыхает в Анталье, передает NUR.KZ.
Юля Михалкова добавила ярких красок в ленту своих подписчиков, запечатлевшись на фоне лазурного моря на отдыхе в Анталье.
Актриса надела легкое мини-платье с цветочным принтом и похвасталась длинными ногами. Фанаты тут же оценили фотографии экс-участницы шоу "Уральские пельмени".
"Вы очень красивая, очень элегантная. Счастья вам!", "Прекрасная женщина!", "Юля, так держать! Назло завистникам", "Такая красивая и одна, я не понимаю", "Юля прекрасна, как никогда", "В прекрасной форме", "Волшебная", "Совершенство", "Шикарная", - отреагировали фанаты.
Однако некоторые посчитали, что актриса слишком похудела.
"Тебе нужно есть", "Худенькая слишком", "А что с фигурой случилось?" - гласят комментарии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029212-hudenkaya-slishkom-otdyhayuschey-v-turtsii-mihalkovoy-posovetovali-nabrat-ves/