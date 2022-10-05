"Бомбезная": 39-летняя Юля Михалкова в полупрозрачном наряде взбудоражила Сеть

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юля Михалкова рассказала, как восстанавливает силы, чтобы не чувствовать эмоционального выгорания при напряженном графике. Однако внимание ее подписчиков больше привлек сексуальный наряд актрисы, нежели ее пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Юля отметила, что отдыхать тоже нужно уметь.

"Коллеги по цеху уже во вторник начинают чувствовать эмоциональное выгорание под девизом "Ох, дожить бы до пятницы". Мое решение - это крепкий и здоровый сон.

Нет, я не про пикирующее падение на диван после длительных съемок с телефоном в руке и постепенное отключение. Результата от этого ноль.

Есть несколько простых правил, которые позволяют мне высыпаться, даже если на отдых у меня 5-6 часов. Главное - хотя бы за час до сна никаких телефонов, новостей и соцсетей. Отпустите информацию, поймайте тишину.

Добавляем к этому чашку травяного чая и настраиваемся на спокойный, позитивный лад", - рассказала актриса в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики больше отреагировали на ее эффектный полупрозрачный наряд.

"Бомбезная", "Ой, Юля, это топ", "Богиня, нет слов", "Тема голых с**ек не раскрыта", "Ой, работница", "Шикарная", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991238-bombeznaya-39-letnyaya-yulya-mihalkova-v-poluprozrachnom-naryade-vzbudorazhila-set/