Диана Кырыкбай рассказала, почему оценила калым за себя в 50 тысяч долларов (видео)

Диана Кырыкбай. Фото: instagram.com/diana_kyrykbay

Отечественная телеведущая Диана Кырыкбай стала гостьей программы Paradox. Она ответила, почему заявила однажды, что калым за нее обойдется в 50 тысяч долларов. Теледива не считает это баснословной суммой.

Напомним, Диана Кырыкбай рассказала, что калым ее жениху обойдется в 50 тысяч долларов.

"Я много хейта слышу после того, как высказываю свои мысли о замужестве. К примеру, я хочу жить отдельно от свекрови, выйти замуж за работающего мужчину. А насчет калыма в 50 тысяч долларов, почему люди думают, что это много?

Вообще-то, это был шутливый ответ на вопрос подписчика... Но я не понимаю, почему мужчины удивляются? Он принесет 50 тысяч долларов, но я ведь тоже не простая девушка.

У меня есть несколько квартир. А может, у меня есть деньги, лежащие на депозитах. Быть может, одна моя квартира стоит больше 50 тысяч долларов. Почему это не берется в счет?

У меня есть дипломы, образование. 50 тысяч долларов калым за меня - это не так уж и много. Один мой знакомый бизнесмен сказал, что это даже мало, ведь это всего один "крузак". Видите, это зависит от уровня", - отметила Диана.

Телеведущая добавила, что если полюбит мужчину по-настоящему, то, конечно же, не будет так принципиальна насчет калыма, но считает, что это проявление уважения парня к своей девушке.

"Весь хейт, который я слышу в Сети, исходит от мужчин. Девушки ко мне очень хорошо относятся. Мужчины называют меня старухой, но какая я старушка? Нет ни одной морщинки.

В Европе, к примеру, я была бы самой молодой девушкой. Мне пишут, что я еще не вышла замуж, называют "чайкой", но, дорогие мои, "чайка" - это та, у которой нет денег и она живет за чужой счет. А я могу сама быть спонсором", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012270-diana-kyrykbay-rasskazala-pochemu-otsenila-kalym-za-sebya-v-50-tysyach-dollarov-video/