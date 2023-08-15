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"Богиня": Аружан Джазильбекова в эффектном платье обворожила Казнет (фото, видео)

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Аружан Джазильбекова
Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, известная по фильмам "Дорога к матери", "Свадьба на троих", "Рэкетир-2", восхитила своих поклонников в соцсети, появивишись в эффектном платье, передает NUR.KZ.

"Кто она?" - подписала Аружан фото.

Эффектное платье с высокими разрезами, которое Аружан предпочла для торжественного вечера, понравилось ее фанатам. Они озвучили свои оценки в комментариях.

"Великолепная женщина", "Я сражен", "Красотка", "У вас всегда такие необычные красивые платья, где вы покупаете?", "Богиня", - написали фолловеры.

Аружан также выложила видео, на котором она грациозно идет по залу.

"За хлебом", - шутливо написала она.

Ранее супруг Аружан Джазильбековой рассказал об их знакомстве. Мужчина признался, что долго не решался подойти к актрисе. Отметим, что романтическое предложение он сделал ей в феврале прошлого года на Кольсае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032497-boginya-aruzhan-dzhazilbekova-v-effektnom-plate-obvorozhila-kaznet-foto-video/

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