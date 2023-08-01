"Красивущий": Димаш Кудайберген восхитил поклонниц фотографиями с тренировки

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген восхитил своих поклонников, поделившись в Instagram фотографией с теннисного корта - подписчицы певца пришли в восторг от его фигуры.

Димаш поделился несколькими снимками с корта, на которых попозировал с ракетой в руке. На фото исполнитель позирует в белой футболке с принтом, бежевых брюках и черной бейсболке.

"Вышел поиграть в теннис перед сном, чтобы лучше спалось", - гласят подписи к снимкам.

Несмотря на довольно простой образ, фотографии привели в восторг поклонниц Димаша - менее чем за сутки под постами набралось больше 40 тыс. лайков и сотни комментариев. Подписчики певца отмечают, что он в прекрасной форме.

"Отлично выглядишь, впрочем, как всегда! Красавец! Как же мы по тебе скучаем!", "Вот настоящий мужчина! Создал же Всевышний такое создание, не описать словами", "Воу! Ничего себе, какой красавец!" "Вааах, спортсмен наш любимый! Красивущий, капец!", - и еще десятки подобных комплиментов на разных языках оставляют поклонницы певца под публикациями.

Отметим, что в геометках поста указано, что снимки сделаны в Лос-Анджелесе. Еще в декабре прошлого года стало известно, что Димаш оказался в списке обладателей международной стипендии "Болашак". Сообщалось, что певец пройдет стажировку в ведущем вузе США - New York Film Academy in Los Angeles по специальности "Режиссура".

А в феврале этого года сам Димаш поделился с поклонниками, что уезжает в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2030781-krasivuschiy-dimash-kudaybergen-voshitil-poklonnits-fotografiyami-s-trenirovki/