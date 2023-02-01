"Весь мир открыт для тебя": Димаш Кудайберген рассказал фанатам, что отправился в США

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал своих фолловеров новыми фотографиями и отметил, что держит путь в США. Фанаты пожелали ему удачи во всех начинаниях, передает NUR.KZ.

Новые снимки появились на страничке певца в Instagram, что очень обрадовало его многочисленных фанатов.

"Фото из самолета. Мы летим из Дубая в Лос-Анджелес", - написал Димаш.

Отметим, что артист несколько дней провел в Мумбаи, где принял участие в кинофестивале ШОС в качестве члена жюри. Теперь же кумир миллионов направился в США.

"Вай, солнце! Ничего себе! Ты уже в пути?! Действительно, разве может быть по-другому. Невероятный человек", "Лос-Анджелес? Вот это да! Практически вокруг света!", "Красивый, счастливого пути, Димаш", "Весь мир открыт для тебя и нет ничего невозможного, следуй за своей мечтой", "Путешествуем с тобой по миру виртуально, как же здорово", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007623-ves-mir-otkryt-dlya-tebya-dimash-kudaybergen-rasskazal-fanatam-chto-otpravilsya-v-ssha/