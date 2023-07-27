"В следующий раз постригусь под мальчика": Виктория Боня показала новую стрижку

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня вновь укоротила прическу и заявила, что теперь хочет сделать экстремально короткую стрижку под мальчика, передает NUR.KZ.

Девушка выложила видео с новой прической в Instagram.

В новом рилс она показывает стрижку, которая стала еще короче после прошлого обновления внешности.

"Окей, я сегодня сделала еще короче волосы, и я думаю, что теперь в следующий раз я постригусь прямо под мальчика. Как вам такая идея, ребят?" – задала подписчикам вопрос телеведущая.

Виктория Боня. Кадр из видео: instagram.com/victoriabonya

При этом мнения комментаторов по этому поводу разделились.

Кто-то говорил, что стрижка под мальчика это уже перебор, кто-то советовал вообще тогда сбрить волосы.

"Потеряла свою сексуальность и шарм роскошной женщины, который был с длинными волосами", "Не, под мальчика это будет перебор. Оставайся так", "Не идет. Очень простит", "Нет ничего красивее длинных волос", – писали они.

Однако многие оказались на стороне звезды.

"Под мальчика пойдет. Шарлиз Терон стайл. Красивой все идет", "Подчеркнули красивую шею плечи безумно женственна", "Такое лицо ничем не испортишь", "Очень свежо, молодо, элегантно", "Нарастить всегда можно, стригись", – отметили другие пользователи.

Напомним, только в начале июля Виктория Боня сменила цвет волос и сделала стрижку. Фанаты и тогда разделились на два лагеря, кому-то такое преображение пришлось по душе, а кому-то – нет.

А несколько месяцев назад 43-летняя Боня представила новую фотосессию. Черно-белые фотографии Виктории, которые появились в ее ленте, высоко оценили преданные фолловеры. Нежный образ звезды очень их впечатлил.

Также раньше телеведущая рассказывала, как ее дразнили в детстве.

Как пишет издание Gazeta.ru, телеведущая и блогер Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменск Читинской области. Боня – не творческий псевдоним, а настоящая фамилия, которая досталась ей от отца, имевшего молдавские корни.

Первую известность Боне принес телепроект "Дом-2", на который она попала практически случайно – пошла на кастинг за компанию с подругой, и ее пригласили поучаствовать в шоу. В "Доме-2" Боня провела почти год (с мая 2006 по апрель 2007 года). Покинув проект, она осталась на телевидении: вела программы "Cosmopolitan. Видеоверсия" на телеканале ТНТ, "LOVE машина" и "Мексиканские хроники" на российском MTV, "Красота на заказ" на "Домашнем", снималась в клипах Тимати, Димы Билана, Мити Фомина и Егора Крида.

В последние годы Боня больше известна как блогер — она делится с подписчиками советами о здоровом образе жизни и уходе за собой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2030353-v-sleduyuschiy-raz-postrigus-pod-malchika-viktoriya-bonya-pokazala-novuyu-strizhku/