"С любого ракурса прекрасна": 43-летняя Боня представила новую фотосессию

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня представила на суд фанатов в Instagram новые фотографии. Поклонники остались в восторге от ее нового чувственного образа, передает NUR.KZ.

Черно-белые фотографии Виктории, которые появились в ее ленте, высоко оценили преданные фолловеры. Нежный образ Бони очень их впечатлил.

"Шикарные фото, в черно-белых фото есть свой шарм", "Вы выглядите просто по-королевски", "Стильно, как всегда, все супер!", "С любого ракурса вы прекрасны", "На такой нежной спинке не достает только крыльев ангела", "Женственность у вас не отнять. Образ женщины-загадки", "Все шикарно получилось. Другого и не ожидала. Стильная дама", - написали фолловеры.

Ранее Викторию Боню в новом образе сравнили с легендарной актрисой Софи Лорен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017756-s-lyubogo-rakursa-prekrasna-43-letnyaya-bonya-predstavila-novuyu-fotosessiyu/