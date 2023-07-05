"Моложе лет на 10": сделавшая модную стрижку Боня поделилась новыми фото

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня недавно сменила цвет волос и сделала стрижку. Фанаты в Instagram разделились на два лагеря, кому-то такое преображение пришлось по душе, а кому-то - нет, передает NUR.KZ.

43-летняя Виктория рассталась с длинными локонами и сделала модную стрижку. Многие отметили, что стрижка привнесла свежесть и новизну, а другие подписчики посетовали, что теледива "потеряла изюминку" и стала "обычной".

Боня решила опубликовать новые фото, отметив, что ей такое преображение нравится.

"Стала как все? Значит, я со всеми едина", - пошутила она.

"Красотка, очень идет", - одна из первых прокомментировала фото Виктории казахстанская певица Ерке Есмахан. Отметим, что Боня тоже часто оставляет комментарии под публикациями Ерке.

"Выглядишь моложе на лет 10. Очень красивая", "На нынешнюю девушку Тимати стала очень похожа", "Я думала, Анджелина Джоли, мне очень нравится, так стильно и свежо", "Стрижка открыла лицо, сделала моложе", "Схожесть с Ириной Шейк, мне так показалось", "Дорого и стильно", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027619-molozhe-let-na-10-sdelavshaya-modnuyu-strizhku-bonya-podelilas-novymi-foto/