"Приходила к папе и плакала": Виктория Боня рассказала, как ее дразнили в детстве

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram, что в детстве ее дразнили из-за смуглого цвета кожи. Со временем она смогла перебороть свои комплексы, передает NUR.KZ.

Боня призналась своим подписичкам в Instagram, что не всегда была уверенной в себе.

"Я помню, как в детстве меня дразнили за мой смуглый цвет кожи...

Я так переживала, приходила к папе и плакала, говорила ему, что не хочу быть такой черной (летом у меня цвет кожи был гораздо темнее остальных), а папа успокаивал меня и говорил: "Что ты, это же красиво". Называл меня своей шоколадкой.

А сегодня мне нравится мой смуглый цвет кожи и худоба превратилась в стройность. Я поняла, что нужно ценить, что имеешь! Кому-то знакомо?" - спросила она пользователей соцсети.

Подписчики рассказали свои истории из детства и отметили, что Вика превосходно выглядит.

"Выглядите просто шикарно, образ и стиль, как всегда, на высоте!", "Загар всегда был в моде, дети этого не понимали", "Зато сейчас все хотят быть смуглыми", "Вам просто завидовали", "Красотка у моря", "Шикарная красотка", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014223-prihodila-k-pape-i-plakala-viktoriya-bonya-rasskazala-kak-ee-draznili-v-detstve/