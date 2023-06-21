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"Обожаю творческие фотосеты": Дина Тасбулатова представила креативные образы

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Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Кадр из видео: instagram.com/dina_tasbulatova

Отечественная актриса Дина Тасбулатова, известная по фильмам "Келин особого назначения", "Моя большая казахская семья", очаровала фанатов в соцсети необычными образами, передает NUR.KZ.

"Обожаю творческие фотосеты! Образы нереально крутые", - написала Дина, разместив рабочие кадры со съемок фотосессии и поблагодарив всю команду.

Креативный подход к делу отметили ее фанаты, которые тут же оценили новые смелые образы актрисы.

"Ой, как нравится", "Когда не одежда красит человека, а человек одежду", "Кайф, все образы огонь!", "Классно", "Шикарная, сногсшибательная, обворожительная, милая красавица", "Ты же моя хорошая", "Просто нет слов", "На сеновал захотелось", "Прощай, цыганка Сэра", - отметили поклонники.

Ранее Дина Тасбулатова в купальнике очаровала Казнет. Актриса также рассказала, что не хочет привлекать излишнее внимание к себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025728-obozhayu-tvorcheskie-fotosety-dina-tasbulatova-predstavila-kreativnye-obrazy/

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