"Фигура - огонь": Дина Тасбулатова в купальнике очаровала Казнет

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Актриса Дина Тасбулатова, известная по фильмам "Моя большая казахская семья" и "Жыным сол", похвасталась в Instagram стройной фигурой в купальнике и собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Отдыхающая в Алании отечественная актриса поделилась кадрами из отпуска. На снимках артистка позирует в ярком купальнике на одном из красивейших турецких пляжей.

"На память. Алания, май 2023. Пляж Клеопатры", - написала под постом Дина.

"Уф какая", "На этой картине вы можете увидеть, как частица Казахстана украшает виды Турции", "Самая красивая и дерзкая", "Просто без слов", "Красотка, шикарная фигура у Дины", "Красиво и сексуально, люблю тебя", "Очень красивая девушка", "Фигура - огонь", - отметили поклонники.

Девушка также рассказала, что в их семье сложилась традиция: ежегодно собираться большой семьей и вместе ездить отдыхать.

"У меня большая родня. У папы семь сестер и мы очень тесно общаемся. Мы завели традицию: каждый год куда-то вместе выезжать большой компанией. В этом году выбрали Турцию. Мы живем в разных городах и всегда очень стремимся чаще видеться. Я очень рада, что у нас классные и искренние отношения с родными", - поведала актриса.

Stories Дины Тасбулатовой. Скрин: instagram.com/dina_tasbulatova

Ранее мы также писали, что Дина Тасбулатова раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022374-figura-ogon-dina-tasbulatova-v-kupalnike-ocharovala-kaznet/