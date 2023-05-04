"Проще быть незаметной": Дина Тасбулатова призналась, что не хочет привлекать к себе излишнее внимание

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова опубликовала в Instagram фото в короткой юбке, и рассказала подписчикам, что переосмыслила жизненные установки и разрешила себе проявляться, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала, что в жизни она очень редко носит подобную одежду, дабы не привлекать излишнего внимания и оставаться незаметной.

"Даже не ожидала получить такое количество реакций на юбочку. Но здесь, скорее, дело в разрешении себе проявляться. Мне просто захотелось вдруг впервые надеть юбку, которую купила еще в прошлом году и забросила в дальний угол шкафа. Я в последнее время прихожу ко многим крутым осознаниям в жизни. И вот одно из них: чем больше позволяешь себе проявляться, тем больше получаешь", - поделилась Дина.

По словам отечественной артистки, сейчас она много работает над своим внутренним ресурсом, от чего появилось желание проявлять себя.

"Мне очень нравится красиво выглядеть, но зачастую у меня нет желания и энергии справляться с излишним вниманием, потому что это огромная затрата ресурса, проще быть незаметной. Но в последнее время я очень много работаю над своим ресурсом внутренним и мне стало хотеться проявляться, я прям чувствую это буйство энергии и кайфую от этого. Поэтому смело говорю "да" своим хотелкам!" - призналась Тасбулатова.

"Вы прекрасны", "Отличная юбка! А самое главное, кто носит эту юбку, а носит классный человек - Дина", "Сногсшибательна", "Дина, вы просто прелесть", "Красотка", "Хороша дива", - прокомментировали фолловеры знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019293-prosche-byt-nezametnoy-dina-tasbulatova-priznalas-chto-ne-hochet-privlekat-k-sebe-izlishnee-vnimanie/