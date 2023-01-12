Уехавшая в США Лидия Досалина решила сменить фамилию на Байрон и объяснила причину этого

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина заявила, что намерена сменить фамилию и стать Лидией Байрон. Она объяснила причины этого, передает NUR.KZ.

В своем Instagram знаменитость рассказала, почему сменила ник в соцсети и планирует носить другую фамилию.

"Lido - мой сценический псевдоним, придуманный моим продюсером в начале сольной карьеры. А я уже давно не пою. Хочу получить "галочку" (верифицированный аккаунт в соцсети - прим.ред.). Мне отказывали очень много раз без объяснения причины, я предполагаю, что это из-за имени", - написала Лидия, отметив, что имя Лидо носят и известные личности, и заведения, и разные бренды.

Она добавила, что намерена стать Лидией Байрон.

"Моего папу зовут Байрон. Байроновна - мое отчество, давно хочу поменять фамилию Досалина на Байрон", - отметила блогерша.

Лидия Досалина. Скрины: instagram.com/lidiyabairon

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005128-uehavshaya-v-ssha-lidiya-dosalina-reshila-smenit-familiyu-na-bayron-i-obyasnila-prichinu-etogo/