"Чувствую, что самой уже сложно выбраться": живущая в США Лидо пожаловалась на выгорание

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина, живущая в США, пожаловалась на выгорание. По словам знаменитости, ей пришлось обратиться к психологу, передает NUR.KZ

О своем состоянии артистка, которая недавно решила сменить фамилию и стать Лидией Байрон, рассказала в Instagram.

"По природе я очень активный человек, вообще не сижу на месте. Я очень люблю работать, что-то снимать, придумывать, подбирать образы и так далее. А тут произошла полная апатия, ничего не хотелось, хотелось спать, плакать, жалеть себя и так далее.

Я не могу сказать, что я полностью справилась, до сих пор есть отголоски этого состояния. И это не в первый раз. Именно поэтому я решила обратиться к психологу, потому что чувствую, что самой уже сложно выбраться. Получается только глушить эти эмоции, и когда-то они опять где-то "стрельнут", - призналась Лидо.

Stories Лидо. Скрин: instagram.com/lidiyabairon

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006591-zhivuschaya-v-ssha-lido-pozhalovalas-na-vygoranie/