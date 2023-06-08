"Какой садовник, такой и цветок": встретившая любовь Асель Садвакасова очаровала Казнет

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, вернувшаяся в Алматы с острова Бали, вызвала восторг в соцсети, похваставшись стройными ногами в мини-платье, передает NUR.KZ.

"Бог создал женщину, чтобы мужчина не погряз в деньгах. Согласны, любимые?" - отметила Асель, покрасовавшись на камеру в черном мини-платье.

Фанаты тут же оценили ее стройные ноги и заявили, что Асель расцвела, встретив свою любовь. Напомним, не так давно Садвакасова показала своего избранника, который младше ее на 10 лет.

"Женщина расцветает с тем мужчиной, который делает ее счастливой", "Вот, что значит лучшая версия себя", "Какой садовник, такой и цветок", "Красота, не подскажете, где платье покупали?", "Похудела так", "Хочу такую фигуру", - написали они.

Мы также писали, что вернувшаяся в Алматы Асель Садвакасова рассказала, как живет с любимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023904-kakoy-sadovnik-takoy-i-tsvetok-vstretivshaya-lyubov-asel-sadvakasova-ocharovala-kaznet/