"Выглядишь феноменально": беременная Линдси Лохан поделилась фото в купальнике

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

36-летняя американская актриса Линдси Лохан, ожидающая первенца, опубликовала в Instagram фото округлившегося живота в купальнике, передает NUR.KZ.

Звезда комедийных кинокартин "Чумовая пятница", "Крутая Джорджия" и "Ловушка для родителей" в марте сообщила, что беременна. Избранником актрисы и отцом будущего ребенка стал финансист из Кувейта Бадер Шаммас, с которым они тайно поженились в июле прошлого года.

На новых снимках актриса нежится на солнце в слитном черном купальнике и солнцезащитных очках.

"Ты выглядишь очень красивой беременной", "Ты так хорошо выглядишь. Ты будешь отличной мамой", "Великолепная и сияющая! Ты выглядишь феноменально, Линдси", "Мы так рады за тебя, Лило", - отреагировали поклонники звезды.

Линдси также сообщила, что спустя 20 лет после выхода картины "Чумовая пятница" снимется в продолжении фильма.

"Воссоединились и это так хорошо", - написала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022146-vyglyadish-fenomenalno-beremennaya-lindsi-lohan-podelilas-foto-v-kupalnike/