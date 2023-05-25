"Это просто космос": Клава Кока в полупрозрачном платье очаровала фанатов

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Популярная российская певица Клава Кока посетила ежегодную музыкальную премию RU.TV в изящном платье. Волнующий образ артистки восхитил фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Артистка появилась в соблазнительном полупрозрачном платье из черного кружева от Валентина Юдашкина. Певица стала обладательницей премии в номинации "Звезда нового поколения" по версии RU.TV.

Известная ныне поп-исполнительца призналась, что еще до начала своей карьеры она работала в фойе на церемонии телеканала и могла только лишь мечтать о славе.

"12 лет назад я работала в фойе на самой первой премии RU.TV и мечтала приблизиться к сцене… а вчера я получила свой первый заветный "Самовар" как "Звезда нового поколения" по версии RU.TV. История Золушки 2023. Помните, в этом мире нет ничего невозможного, и я верю в каждого из вас! Вчера - мечта, сегодня - цель, завтра - реальность", - написала певица.

"Лучшая", "Мэрилин Монро нового поколения", "Ты просто королева", "Красавица невероятная", "Уфф какая красотка! Фигура - бомба", "Клава, ты нереальная! Поздравляю тебя с победой", "Ну это просто космос! Голливуд!" - отреагировали поклонники.

Однако не только Клава Кока выбрала наряд от покойного модельера. Ида Галич и Ольга Серябкина также посетили мероприятие в образах от Валентина Юдашкина.

Напомним, известный российский модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022037-eto-prosto-kosmos-klava-koka-v-poluprozrachnom-plate-ocharovala-fanatov/