38-летняя Серябкина похвасталась грудью в пикантном наряде

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина появилась на премии RU.TV в пикантном наряде от Валентина Юдашника. Фото и видео с мероприятия Серябкина разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

38-летняя артистка похвасталась грудью в эффектном наряде от известного российского кутюрье. Певица призналась, что для нее было большой честью выйти в свет в этом аутфите.

"Вчера была ежегодная музыкальная премия RU.TV. Как всегда красиво и зрелищно! Я была в шедевре от Валентина Юдашкина. Это кутюрная коллекция "Вива, Испания!" 2016 года. Я вообще большая поклонница того, что создавал Валентин", - отметила она.

"Красиво и стильно", "Какая ты сногсшибательная", "Что за дива?", "Образ женственный", "Огонь", "Пушка", "Я одна смотрела на декольте в этом образе?", "Потрясающая", - написали фолловеры.

Мы также писали, что Ида Галич блистала на сцене музыкальной премии телеканала RU.TV в изящном полупрозрачном платье на тонких бретелях от Валентина Юдашкина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021921-38-letnyaya-seryabkina-pohvastalas-grudyu-v-pikantnom-naryade/