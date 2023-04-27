"Женщина-кошка": вышедшая замуж Дугалова удивила своим преображением

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова превратилась из брюнетки в шатенку. Свое преображение она продемонстрировала фанатам в Instagram, передает NUR.KZ.

Новое фото Жанар появилось на ее страничке в соцсети.

"Пробы. Как думаете, на какую роль?" - спросила она своих фанатов, представ шатенкой с золотистым цветом волос.

Фанаты тут же отреагировали на изменение во внешности своей любимицы.

"Лиса из "Золотого ключика", "Красотка всегда", "А вам идет", "Женщина-кошка", "Жаным, вам все к лицу", "Жанар, вам лучше не краситься, у вас природная красота", "Что за цвет?" - оставили свои комментарии фолловеры.

Напомним, в конце марта Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату" в Астане. Певица в свадебном платье очаровала Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018467-zhenschina-koshka-vyshedshaya-zamuzh-dugalova-udivila-svoim-preobrazheniem/