Ернар Айдар кардинально сменил имидж и удивил фанатов (фото)

Ернар Айдар. Фото: instagram.com/ernaraidar_kz

Казахстанский исполнитель Ернар Айдар заявил о своем гастрольном туре по Казахстану. Артист изменил стиль и прическу, а также отметил, что его слушателей ждут новые песни, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года Ернар Айдар стал отцом в третий раз, у него родилась дочь. Певец устроил яркую выписку жене и дочери из роддома.

Трижды папа кардинально сменил имидж и удивил своих фанатов. В своей ленте он написал новый пост, в котором рассказал о предстоящих гастролях по городам Казахстана, которые запланировал в мае.

"Новые песни, новый образ, новая прическа, новая программа", - отметил он.

Фанаты оценили преображение артиста, но не все одобрили такое изменение во внешности.

"Ого, посмотри-ка на стиль", "Круто", "Очень крутые фотки, вам идет этот стиль. Тигр", "Пока непривычно, а так красиво", "Прическа вам к лицу", "Мне больше нравится ваша прежняя стрижка", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018390-ernar-aydar-kardinalno-smenil-imidzh-i-udivil-fanatov-foto/