Ернар Айдар кардинально сменил имидж и удивил фанатов (фото)
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Казахстанский исполнитель Ернар Айдар заявил о своем гастрольном туре по Казахстану. Артист изменил стиль и прическу, а также отметил, что его слушателей ждут новые песни, передает NUR.KZ.
Напомним, в феврале этого года Ернар Айдар стал отцом в третий раз, у него родилась дочь. Певец устроил яркую выписку жене и дочери из роддома.
Трижды папа кардинально сменил имидж и удивил своих фанатов. В своей ленте он написал новый пост, в котором рассказал о предстоящих гастролях по городам Казахстана, которые запланировал в мае.
"Новые песни, новый образ, новая прическа, новая программа", - отметил он.
Фанаты оценили преображение артиста, но не все одобрили такое изменение во внешности.
"Ого, посмотри-ка на стиль", "Круто", "Очень крутые фотки, вам идет этот стиль. Тигр", "Пока непривычно, а так красиво", "Прическа вам к лицу", "Мне больше нравится ваша прежняя стрижка", - отметили подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018390-ernar-aydar-kardinalno-smenil-imidzh-i-udivil-fanatov-foto/