Ернар Айдар устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома (видео)

Ернар Айдар с мамой, женой и дочерью. Кадр из видео: instagram.com/ernaraidar_kz

Казахстанский певец Ернар Айдар устроил яркую выписку жене и новорожденному ребенку из роддома. Кадрами встречи счастливый отец поделился в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, неколькими днями ранее Ернар Айдар стал отцом в третий раз. У артиста родилась дочь. Теперь он является папой трех дочерей.

Ернар Айдар поделился в Instagram видео выписки жены и новорожденной малышки из роддома. Цветы, разноцветные шары, ростовые куклы - все это украсило радостное событие.

Вместе с Ернаром в роддом пришли его мама, дочери, а также близкие друзья и родственники. Дома их ожидал богатый дастархан.

"Айкоркем, добро пожаловать! Безмерная благодарность Аллаху. Пусть и в ваших домах будет такая же радость! Совсем скоро я представлю вашему вниманию песню, посвященную всем детям", - написал артист.

Подписчики, в числе которых звездные коллеги певца, пожелали семье счастья и крепкого здоровья малышке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008346-ernar-aydar-ustroil-yarkuyu-vypisku-zhene-i-novorozhdennoy-docheri-iz-roddoma-video/