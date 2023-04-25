Мадлен показала, как выглядела в 16 лет (фото)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отечественная блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, поделилась с фолловерами в Instagram архивными фотографиями и показала, как она выглядела в 16 лет, передает NUR.KZ.

Мадина Мамадалиева - преуспевающая казахстанская блогерша, с аудиторией более 1,5 млн фолловеров. Девушка рассказывает о своей жизни, путешествует по миру и делится пикантными фотографиями на своей странице, которые иногда не обходят стороной хейтеры.

Блогерша решила показать фолловерам, как она выглядела в юном возрасте и поделилась архивными снимками.

"Ты вся сделанная, без пластики и денег ты была бы не очень". Я в 16 лет", - подписала фотографию инстадива.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Звезда соцсетей также рассказала, как она добилась успеха в жизни и поведала о сложных отношениях с бывшим возлюбленным.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Напомним, ранее мы писали, что новый образ Мадлен взбудоражил Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018187-madlen-pokazala-kak-vyglyadela-v-16-let-foto/